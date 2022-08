Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone weitet seine am Freitag erlittenen Verluste aus und fällt um 0,92 Prozent auf 3570,51 Punkte.Paris / London - Sorgen über weiter deutlich steigende Leitzinsen in den USA und Europa haben auch am Montag die europäischen Börsen belastet. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone weitete seine am Freitag erlittenen Verluste aus und fiel um 0,92 Prozent auf 3570,51 Punkte. Zwischenzeitlich war er auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli gerutscht. Der französische Cac 40 büsste 0...

