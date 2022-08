Der Branchenprimus hat in beiden getesteten Surfgeschwindigkeitsklassen, bis 1 und 10 Gigabit pro Sekunde die Nase vorn und feiert damit einen Vollerfolg.Bern - Die Swisscom hat den diesjährigen Festnetztest des Fachmagazins «Connect» gewonnen. Der Branchenprimus hat in beiden getesteten Surfgeschwindigkeitsklassen, bis 1 und 10 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s), die Nase vorn und feiert damit einen Vollerfolg. «Connect» verlieh der Swisscom in beiden Kategorien das Prädikat «überragend», wie aus den am Dienstag publizierten Testresultaten hervorgeht.

