Das CFO Forum Schweiz hat zum dreizehnten Mal den Award für "CFO of the Year Award" vergeben. Wie immer gibt es Gewinner in drei Kategorien.Zürich - Das CFO Forum Schweiz hat zum dreizehnten Mal den Award für «CFO of the Year Award» vergeben. Wie immer gibt es Gewinner in drei Kategorien. «CFO of the Year» in der Kategorie «SMI Expanded» wurde laut Mitteilung vom Dienstag François-Xavier Roger, seit 2015 Finanzchef von Nestlé. In der Kategorie «SPI ohne SMI Expanded» wurde Ronald Trächsel gewählt, seit 2014 CFO des Berner...

Den vollständigen Artikel lesen ...