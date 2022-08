Der Projektentwickler WPD baut und betreibt einen weiteren Windpark in Schweden. Der Windstrom wird an ein Tech-Unternehmen geliefert, mit dem ein 10-jähriger PPA abgeschlossen wurde. Die KfW IPEX-Bank finanziert für den deutschen Projektentwickler WPD Europe GmbH den Bau und Betrieb des schwedischen Windparks Stöllsäterberget. Dabei stellt die Bank das gesamte Fremdkapital inklusive benötigter Nebenfazilitäten bereit. Der neue WPD-Windpark in Schweden wird mit seiner Inbetriebnahme Ende 2023 eine ...

