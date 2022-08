Die Angst, ein Opfer von Cyberkriminellen zu werden, ist bei Schweizer KMU laut einer Umfrage des Versicherers AXA nicht sehr ausgeprägt.Winterthur - Die Angst, ein Opfer von Cyberkriminellen zu werden, ist bei Schweizer KMU laut einer Umfrage des Versicherers AXA nicht sehr ausgeprägt. Knapp zwei Drittel der befragten KMU stufen das Risiko einer Hackerattacke als gering ein. Zudem würden gemäss der am Dienstag publizierten Umfrage nur zwei von fünf KMU ihre Mitarbeitende in Bezug auf Cyberattacken sensibilisieren. In Bezug auf die...

