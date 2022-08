Das Bildungsprogramm «Solve for Tomorrow» von Samsung geht in der Schweiz in die zweite Runde.Zürich - Das Bildungsprogramm «Solve for Tomorrow» von Samsung geht in der Schweiz in die zweite Runde. Im Rahmen des Programms lernen Jugendliche, innovative Lösungen für gesellschaftlich relevante Herausforderungen zu realisieren. Im aktuellen Schuljahr entwickeln in der Schweiz über 600 Schülerinnen und Schüler Lösungen, die ihr Wohlbefinden in der Schule und Freizeit nachhaltig verbessern.

