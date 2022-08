Im Fokus von Fachvorträgen und Podien am 4. Digital Gipfel Schweiz in Zürich stand das Thema «Zukunft».Zürich - Auf Einladung der Standortinitiative digitalswitzerland trafen sich am 29. und 30. August 2022 hochrangige nationale und internationale Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft anlässlich des 4. Digital Gipfel Schweiz in Zürich. Im Fokus von Fachvorträgen und Podien stand das Thema «Zukunft». Der Digital Gipfel Schweiz leistet einen wichtigen...

