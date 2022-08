Die Geschäftslage für Schweizer Banken hat sich im Nachgang zur Coronakrise verbessert, doch bleibt das Umfeld von den Turbulenzen belastet.Zürich - Die Geschäftslage für Schweizer Banken hat sich im Nachgang zur Coronakrise verbessert, doch bleibt das Umfeld von den Turbulenzen belastet. Die unsichere Börsenlage hat zuletzt vor allem in den verwalteten Vermögen Spuren hinterlassen. Die geopolitischen Risiken hätten im ersten Halbjahr 2022 zugenommen, heisst es in dem am Dienstag von der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg)...

