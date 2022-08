Die Inflationsrate in Deutschland steigt und nimmt Anlauf für die nächste Aufwärtsbewegung.Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Vaduz - Die Inflationsrate in Deutschland steigt und nimmt Anlauf für die nächste Aufwärtsbewegung. Die deutsche Inflationsrate steigt im August einer ersten Schätzung zufolge auf 7.9 % von 7.5 % im Juli. Die Preisteigerung nimmt Anlauf für die nächste deutliche Erhöhung. Gemessen an dem, was in den kommenden Monaten noch ins Haus steht...

Den vollständigen Artikel lesen ...