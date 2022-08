Nach einer Talfahrt am Freitag und weiteren Verlusten zu Wochenbeginn drehten die wichtigsten Indizes am Dienstag ins Minus.New York - An der Wall Street halten die Konjunktursorgen die Anleger weiter in Schach. Nach einer Talfahrt am Freitag und weiteren Verlusten zu Wochenbeginn drehten die wichtigsten Indizes am Dienstag ins Minus. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,54 Prozent auf 31'926,11 Punkte und bewegte sich damit auf dem Niveau von Ende Juli. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,60 Prozent auf 4006...

