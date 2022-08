Engpässe in der Lieferkette und inflationäre Entwicklungen haben das Geschäft im Gesamtjahr 2021/22 belastet.Rümlang - Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba hat im Gesamtjahr 2021/22 weniger verdient. Dabei haben Engpässe in der Lieferkette und inflationäre Entwicklungen das Geschäft belastet. Im Geschäftsjahr 2021/22 sank der Reingewinn auf 122,5 Millionen Franken nach 193,3 Millionen im Vorjahr, wie Dormakaba am Mittwoch mitteilte. Die Veräusserung von Mesker im Mai drückte den Gewinn um 61...

