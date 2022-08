FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.08.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ASOS PRICE TARGET TO 1800 (2500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 75 (80) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS DERWENT LONDON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2800 (3500) PENCE - BERENBERG CUTS GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 345 (390) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GREAT PORTLAND TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 460 (750) PENCE - BERENBERG CUTS HELICAL PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 375 (520) PENCE - BERENBERG CUTS INDUSTRIALS REIT PRICE TARGET TO 190 (215) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 200 (280) PENCE - BERENBERG CUTS PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 165 (170) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1260 (1560) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 537 (654) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SUPERMARKET INCOME REIT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 120 PENCE - BERENBERG CUTS TARGET HEALTHCARE REIT PRICE TARGET TO 110 (120) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS TRITAX BIG BOX TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 190 (275) PENCE - BERENBERG CUTS TRITAX EUROBOX PRICE TARGET TO 115 (130) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS URBAN LOGISTICS REIT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 180 (210) PENCE - BERENBERG CUTS WAREHOUSE REIT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 170 (205) PENCE - BERENBERG CUTS WATKIN JONES PRICE TARGET TO 260 (325) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES EMPIRIC PRICE TARGET TO 115 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 480 (435) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES WORKSPACE GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 650 (850) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 270 (305) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2250 (2150) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 630 (640) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 489.50 (445) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 240 (235) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES M&G PRICE TARGET TO 280 (255) PENCE - 'BUY'



