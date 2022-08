Die Privatbanken in der Schweiz blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Doch im laufenden Jahr hat der Gegenwind mit den wachsenden geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten zugenommen.Zürich - Die Privatbanken in der Schweiz blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Doch im laufenden Jahr hat der Gegenwind mit den wachsenden geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten zugenommen. 2021 sei ein goldenes Jahr für die Schweizer Privatbanken gewesen, kommen die Autoren der Wirtschaftsberatung KPMG in der Studie «Clarity on Swiss Private Banks» zum Schluss.

