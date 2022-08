In einer Pilotanlage am Steinkohle-Kraftwerk Staudinger testen Uniper und CMBlu Organic Solid-Flow-Batterien. Dabei soll es sich um eine neuartige Technologie für umweltfreundliche Großstromspeicher handeln. Uniper und die CMBlu Energy AG starten gemeinsam den Aufbau eines Großstromspeichers im Megawattbereich. Diesen will man auf Basis von Organic Solid-Flow-Batterien betreiben. Diese neuartige Batteriespeichertechnologie hat das Unternehmen CMBlu entwickelt. Sie soll zukünftig in der Lage sein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...