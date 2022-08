Die US-Börsen haben sich am Mittwoch zunächst etwas von einer dreitägigen Talfahrt erholt. Für den Monat August zeichnet sich dennoch ein tristes Bild ab.New York - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch zunächst etwas von einer dreitägigen Talfahrt erholt. Für den Monat August zeichnet sich dennoch ein tristes Bild ab, nachdem der Juli sehr stark verlaufen war. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Mittwoch um 0,45 Prozent auf 31'934,51 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,67 Prozent auf 4013,05 Punkte und der technologielastige Nasdaq...

Den vollständigen Artikel lesen ...