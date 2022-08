Das 5-monatige Programm, das am 29. August begann, konzentriert sich darauf, den Startups bei der Validierung ihrer Ideen und Markteinführungsstrategien zu helfen.Zürich - Die neunte Ausgabe des F10-Inkubationsprogramms präsentiert eine Vielzahl innovativer Startups in der Frühphase, die Lösungen in Bereichen wie Web3, Nachhaltigkeit, Proptech, Regtech, Wealth Management, InsurTech und Investing anbieten. Das 5-monatige Programm, das am 29. August begann, konzentriert sich darauf, den Startups bei der Validierung ihrer Ideen und Markteinführungsstrategien...

Den vollständigen Artikel lesen ...