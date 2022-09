Am letzten Sonntag hatten wir einen Trade mit dem TecDAX ISIN: DE0007203275 als Handelsidee vorgeschlagen, bei der wir das Potenzial in die Abwärtsrichtung verdeutlichten. Unser geplanter Einstiegsbereich lag zu diesem Zeitpunkt bei 2.950 Punkten, inzwischen hat sich die Abwärtstendenz bis auf 2.923,71 Punkte am Mittwoch zum Handelsende auf Xetra fortgesetzt. Rein charttechnisch betrachtet hat der TecDAX noch eine Menge Luft nach unten. Ein mögliches ...

