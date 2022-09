Voller Bewunderung für das Traumpaar, hatten wir unsere zweite Tochter Rai(s)sa genannt, nach Raissa Gorbatschowa, der Ehefrau von Michail Gorbatschow. Solle niemand sagen, ich habe was gegen Russinnen und Russen.Voller Bewunderung für das Traumpaar, hatten wir unsere zweite Tochter Rai(s)sa genannt, nach Raissa Gorbatschowa (+ 20. September 1999), der Ehefrau von Michail Gorbatschow (+ 30.8.2022). Solle niemand sagen, ich habe was gegen Russinnen und Russen. Die promovierte First Lady der ehemaligen Sowjetunion war eine hochintelligente und charismatische Persönlichkeit, die dem gerade verstorbenen...

