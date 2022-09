Die Inflation in der Schweiz ist im August weiter angestiegen. Damit hat die Jahresteuerung den hohen Wert der beiden Vormonate nochmals überschritten.Neuenburg - Die Inflation in der Schweiz ist im August weiter angestiegen. Damit hat die Jahresteuerung den hohen Wert der beiden Vormonate nochmals überschritten. Die Konsumentenpreise stiegen im August im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Im Juni und Juli lag die Inflation jeweils bei 3,4 Prozent. Teurer sind weiterhin vor allem...

