In seiner neuen Funktion ist Kees Verbaas für die Teams in den Bereichen Global Equity, Emerging Markets, Chinese Equity und Asia-Pacific Equity verantwortlich.Rotterdam / Zürich - Kees Verbaas ist zum Global Head of Fundamental Equity von Robeco ernannt worden. In dieser Funktion ist er für die Teams in den Bereichen Global Equity, Emerging Markets, Chinese Equity und Asia-Pacific Equity verantwortlich. Kees Verbaas arbeitet ab dem heutigen Tag für Robeco und ist Mark van der Kroft, dem CIO Fundamental & Quant Equity, unterstellt. Er hat sein Büro in...

