East Energy plant, unter der Marke "Sun2Grid" förderfreie Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Nordostdeutschland zu bauen und zu betreiben. Der Strom soll für die Produktion von grünem Wasserstoff, grünem Methanol und grüner Wärme genutzt werden.Die Crop Energies AG hat 25 Prozent des Stammkapitals der Rostocker East Energy GmbH erworben. Wie das Mannheimer Unternehmen am Donnerstag mitteilte, will es dem Start-up neben Bareinlagen auch Gesellschafterdarlehen zur Verfügung stellen und zur Anlauffinanzierung in diesem ersten Schritt bis zu acht Millionen Euro investieren. Crop Energies plant, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...