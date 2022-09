Sygnum kündigt die Eröffnung des ersten Metaverse-Hubs einer Schweizer Bank im virtuellen Äquivalent des New Yorker Times Square an.Zürich - Sygnum kündigt die Eröffnung des ersten Metaverse-Hubs einer Schweizer Bank im virtuellen Äquivalent des New Yorker Times Square an. Der Decentraland-Hub ist Sygnum's Web3-Portal zur aufstrebenden USD 5 Billionen Metaverse-Wirtschaft und verfügt über einen CryptoPunk-Rezeptionisten, eine interaktive NFT-Galerie und einen Veranstaltungsraum. Sygnum eröffnet den Decentraland-Metaverse-Hub...

