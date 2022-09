Aus Sorge vor einem atomaren Unglück durch den Krieg in der Ukraine wird Europas grösstes Atomkraftwerk Saporischschja jetzt erstmals von einem Team internationaler Experten überprüft.Kiew / Moskau - Aus Sorge vor einem atomaren Unglück durch den Krieg in der Ukraine wird Europas grösstes Atomkraftwerk Saporischschja jetzt erstmals von einem Team internationaler Experten überprüft. Die Mission der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) traf am Donnerstag nach wochenlangen Vorbereitungen in dem AKW ein. Das Kraftwerk im Süden der Ukraine ist schon seit einem halben Jahr von...

