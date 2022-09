Unsere letzte Trading-Idee mit Sixt ISIN: DE0007231326 hat nicht funktioniert und zuvor konnten wir ein einen Volltreffer mit 200 Prozent Zertifikategewinn in vierzehn Handelstagen melden. So ist das Börsengeschäft eben manchmal. Jetzt bietet sich beim Pullacher Autovermieter wieder eine Chance auf Gewinne an. Seit einem Hoch bei 125,80 Euro stürzte die Aktie mehr als 20 Prozent ab. Sixt verlor die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke und bewegt ...

