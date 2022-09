Am Dienstag gab A.P. Moller-Maersk den Bau des ersten Vertragslogistiklagers mit niedrigen Treibhausgasemissionen in Dänemark bekannt, das in Partnerschaft mit Taulov Dry Port verwirklicht wird, ein dänischer Jointventure zwischen ADP A/S und PFA Pension. TAULOV - Maersk warehouse Foto © Maersk Das Lager ist Teil von Maersks Strategie, die Bereitstellung der...

