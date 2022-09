Gilles Moëc (AXA IM): Fed befürchtet politischen Fehler

29.08.2022

Unsicherheit und Volatilität mögen vorherrschen, aber der " Spirit von Jackson Hole 2022 " ist glasklar: Bei anhaltender Inflation können keine Risiken eingegangen werden und eine weitere Straffung ist notwendig. Das Jahr 2023 könnte jedoch eine andere Entwicklung nehmen.

Wir fanden es auffällig, dass sich viele Diskussionen in Jackson Hole auf das übermäßige Maß an Unsicherheit konzentrierten, mit dem die Zentralbanken derzeit konfrontiert sind, während die politischen Schlussfolgerungen - die Straffung der Geldpolitik beizubehalten - glasklar waren.

Dies spiegelt den tiefgreifenden Wandel in der Sichtweise der Zentralbanken auf die Verteilung der Risiken wider. Da die Wahrscheinlichkeit einer anhaltenden Inflation größer ist, sehen sie sich gezwungen, energisch zu handeln, selbst wenn das makroökonomische Umfeld ungewöhnlich volatil ist. Dies ist der symmetrische Ansatz zu dem, was während der "großen Mäßigung" vorherrschte, als das Deflationsrisiko ein entschiedenes akkommodierendes Handeln erforderte.

Abgesehen von den guten Nachrichten über die Verbraucherinflation im Juli sind die Importpreise jetzt rückläufig. Dennoch konzentriert sich die Federal Reserve (Fed) nach wie vor auf den Arbeitsmarkt. Da die Löhne immer noch steigen, ist Powells restriktiver Ton gerechtfertigt. Die Tatsache, dass die Zeit der 1970er/1980er Jahre in den Debatten in Jackson Hole im Vordergrund steht, lässt vermuten, dass die Fed befürchtet, einen politischen Fehler zu begehen.

Möglicherweise gibt es auch eine Botschaft an die US-Regierung. Schließlich ist es der übermäßige fiskalische Stimulus von 2020-2021, der einen Großteil des aktuellen Kerninflationsschocks erklärt.

Die Zentralbank könnte es leid sein, sich vorwerfen zu lassen, sie habe es versäumt, die Beschleunigung der Verbraucherpreise anzugehen. Die "Erbsünde" der Fed in den 1970er Jahren bestand darin, dass sie sich dem Druck der Regierung nicht widersetzen konnte, um ihren verschwenderischen Neigungen entgegenzukommen. Wenn nun der Arbeitsmarkt entscheidend ins Wanken gerät, könnte die Haltbarkeit des " Spirit von Jackson Hole" im Jahr 2022 nicht mehr so lang anhalten.

Allerdings gibt es immer eine gewisse Trägheit in der politischen Haltung. Selbst wenn sich die Datenlage verschlechtert, wird die Fed die Zinserhöhungen für den Rest des Jahres fortsetzen. Wie wir vor der Augustpause argumentiert haben, war der Markt zu ungeduldig, als er einendovishen Schwenk einschätzte.

Auch die Äußerungen der Europäischen Zentralbank (EZB) in diesem Rahmen waren eher wählerisch. Dennoch stellen wir einige Unterschiede in den Analysen von Isabel Schnabel und Francois Villeroy de Galhau fest. Vor 2023 dürfte dies jedoch keine große Rolle spielen. Bis dahin sind sich Falken und Tauben einig, dass die Leitzinsen wieder in den neutralen Bereich gebracht werden müssen.

Lesen Sie mehr im ausführlichen Artikel "Warning Shots in the Dark", in englischer Sprache.