Der SMI notiert um 9.15 Uhr 0,72 Prozent höher bei 10'739,76 Punkten.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse setzt zum Wochenschluss zu einer Erholung an. Nach fünf Sitzungen mit fallenden Kursen sei der Markt endlich reif für eine technische Gegenbewegung, sagt ein Händler. Gefragt sind vor allem die Verlierer der Vortage. Die Stimmung bleibe aber angespannt, heisst es am Markt. Denn nach wie vor sorge die Geldpolitik für Verunsicherung. «Doch bis zu den US...

