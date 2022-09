Eigentlich hatte ich ja gehofft, in diesem Jahr drum herumzukommen, um die Geschichte von der ziemlich erfolgreichen Girlband Atomic Kitten, die Anfang der Nullerjahre mit dem Titel "Whole Again" ihren wohl größten Hit feierten. Der wiederum feiert alle Jahre wieder Ende August in der Prime Quants Redaktion ein fröhliches Revival, denn passend zum Notenbanker-Treffen in Jackson Hole trällern die Kollegen… Sie wissen schon. Dass ich das heute überhaupt dann doch erwähnen muss, ist Fed-Chef Jerome Powell geschuldet; der hielt am vergangenen Freitag in besagtem Jackson Hole nämlich eine Rede, die die Kurse bis weit, sehr weit in die neue Woche hinein beeinflusste. Konkret: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...