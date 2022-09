Zum Schweizer Franken ist der Euro auf 0,9822 Franken von 0,9780 Franken noch am Morgen gestiegen.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag vor neuen Arbeitsmarktdaten aus den USA zugelegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 0,9998 US-Dollar. In der Nacht hatte sie rund einen halben Cent niedriger notiert. Der Euro profitierte etwas von der freundlichen Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Der Dollar als sichere Alternative war weniger gefragt. Auch andere als sicher geltende Währungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...