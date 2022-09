Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone zog um 2,54 Prozent auf 3544,38 Punkte an.Paris / London - Der EuroStoxx50 hat am Freitag eine fünftägige Talfahrt mit einem Kurssprung beendet. Für Freude sorgten Anzeichen für eine leichte Abschwächung des immer noch robusten und engen US-Arbeitsmarktes. Die zuletzt dominanten Zins- und Inflationssorgen rückten damit etwas in den Hintergrund. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone zog um 2,54 Prozent auf 3544,38 Punkte an.

