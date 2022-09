Zandvoort - Max Verstappen startet beim "Grand Prix der Niederlande" aus der ersten Startposition. Der Red-Bull-Pilot fuhr im Qualifying am Samstag am schnellsten, Ferrari-Fahrer Charles Leclerc wurde Zweiter.



Sein Teamkollege Carlos Sainz jr. errang Platz drei. Die weiteren Startplätze werden in dieser Reihenfolge von Hamilton (Mercedes), Perez (Red Bull), Russell (Mercedes), Norris (McLaren), Schumacher (Haas), Tsunoda (Alpha Tauri) und Stroll (Aston Martin) belegt. Für Strolls Teamkollegen Sebastian Vettel sprang beim Qualifying in Zandvoort nur Platz 19 heraus.

