Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) glaubt nicht, dass es im Winter zu einem Blackout kommen wird. "Wir haben alles dafür getan, dass es nicht dazu kommt", sagte er im ZDF-Sommerinterview.



Zum Beispiel habe man Kohlekraftwerke aus der Bereitschaft wieder in den Betrieb genommen. Ausschließen könne er einen Blackout zwar nicht, nach "menschlichem Ermessen" habe man aber die Grundlage geschaffen, dass es nicht dazu kommen werde. "Ich bin auch sehr sicher, dass uns das erspart wird", so Scholz. CDU-Chef Friedrich Merz hatte zuvor vor einem Blackout gewarnt, sollte die Ampel-Regierung am Atomausstieg festhalten.



"Es droht eine vollkommene Überlastung des Stromnetzes im Herbst und Winter sowie eine mangelhafte Versorgung mit Strom", sagte Merz der "Bild am Sonntag".

