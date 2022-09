Mainz - In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft der FC Bayern München auswärts auf den FC Augsburg. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im ZDF-Sportstudio.



Die weiteren gelosten Begegnungen: VfB Lübeck - 1. FSV Mainz 05, Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt, SV Elversberg - VfL Bochum, SV Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg, Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg, Hannover 96 - Borussia Dortmund, SC Freiburg - FC St. Pauli, RB Leipzig - Hamburger SV, SV Sandhausen - Karlsruher SC, TSG Hoffenheim - FC Schalke 04, VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld, SC Paderborn 07 - Werder Bremen, 1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim, Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf und SV Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach. Die Loskugeln wurden von Paraschwimmer Josia Topf gezogen, Ziehungsleiter war DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals findet am 18. und 19. Oktober statt. Das Achtelfinale und alle weiteren Runden auf dem Weg zum Finale im Berliner Olympiastadion am 3. Juni folgen erst im Jahr 2023.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de