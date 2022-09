Der Umsatz von nahm im ersten Semester 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 347 Millionen Franken zu.Morges - Das Energieunternehmen Romande Energie ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht. Grund dafür war die Beteiligung an Alpiq. Der Umsatz von Romande Energie nahm im ersten Semester 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 347 Millionen Franken zu. Der Anstieg sei vor allem der Beteiligung am Pumpspeicherkraftwerk Hongrin-Léman und Beteiligungen an Wind- und...

