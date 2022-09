Der Elektroinstallationskonzern ist in seinem letzten Halbjahr vor der Fusion mit dem Gebäudetechnikunternehmen Poenina weiter gewachsen.Zürich - Der Elektroinstallationskonzern Burkhalter ist in seinem letzten Halbjahr vor der Fusion mit dem Gebäudetechnikunternehmen Poenina weiter gewachsen. Der Umsatz kletterte von Januar bis Ende Juni um 6,3 Prozent auf 277,0 Millionen Franken. Der Betriebsgewinn EBIT stieg um 19,3 Prozent auf 13,4 Millionen, wie der Konzern am Montag bekannt gab, der unterdessen mit Poenina fusioniert ist.

