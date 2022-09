Ein rückläufiger Wohnungsbau trifft auf eine von Wirtschaftswachstum und Zuwanderung getriebene, stärkere Nachfrage.Zürich - Die Wohnungsknappheit spitzt sich weiter zu. In der Schweiz dürfte die Anzahl leerer Wohnungen weiter gesunken sein, stellte die Credit Suisse am Montag in einer Immobilienstudie fest. Verantwortlich für den Rückgang der Leerwohnungsziffer sei einerseits, dass weniger Wohnungen gebaut würden. Andererseits sei die Nachfrage infolge von Wirtschaftswachstum und Zuwanderung stark...

