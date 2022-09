London - Liz Truss wird neue Parteivorsitzende der britischen Konservativen und damit auch Premierministerin Großbritanniens. Die bisherige Außenministerin setzte sich in der Briefwahl der Tories gegen den ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak durch, wie die Partei am Montagmittag mitteilte.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de