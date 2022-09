Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagte am Montag, die Europäische Union (EU) solle die fiskalische Kapazität und das Tempo des Schuldenabbaus an das individuelle Länderrisiko knüpfen, so Reuters. Wichtige Zitate "Unabhängige nationale Finanzräte sollten eine größere Rolle spielen." "Die EU braucht fiskalische Kapazitäten für Klimawandel, Energie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...