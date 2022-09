Das Set besteht aus einer Semi-Solid-State-Batterie mit einer Kapazität von 6,4 bis 64 Kilowattstunden und ist mit Solarmodulen bis 3 Kilowatt erweiterbar. Es eignet sich für den Einsatz in Smart Homes, beim Camping oder Laden von Elektroautos, wie es vom Hersteller heißt.Auf der diesjährigen Funkausstellung IFA in Berlin will das Start-up mit Wurzeln in den USA und China, Zendure, sein neues Heim-Energiesystem "SuperBase V" vorstellen. Es sei das erste System mit Semi-Solid-State-Batterien, heißt es vom Hersteller. Außerdem sei die Kapazität von 6,4 bis 64 Kilowattstunden flexibel erweiterbar. ...

