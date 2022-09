Am 7. und 8. September 2022 findet auf dem Rittergut Bockerode in Springe-Mittelrode im Calenberger Land (Niedersachsen) die PotatoEurope 2022 statt. Zum Treffpunkt der Kartoffelanbauer, -verarbeiter und -vermarkter aus dem In- und Ausland haben sich über 250 Aussteller aus 15 Ländern aus den Bereichen Züchtung, Düngung, Pflanzenschutz, Landtechnik und Verarbeitung angemeldet,...

