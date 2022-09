ISG sieht ISPIN als Leader in den Bereichen Managed Security Services sowie Technical Security Services.Zürich - Gleich drei Top-Positionen erreicht ISPIN im diesjährigen ISG Provider LensTM «Cybersecurity - Solutions and Services Quadrant Report 2022, Schweiz». ISG sieht ISPIN als Leader in den Bereichen Managed Security Services sowie Technical Security Services und bezeichnet das Unternehmen als Product Challenger in der Kategorie Strategic Security Services. «Wir freuen uns sehr über die...

