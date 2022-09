Die Grossbank trennt sich vom Treuhandgeschäft. Das globale Trust-Geschäft soll an die Bank Butterfield auf den Bermudas sowie an die Liechtensteiner Gasser Partner gehen.Zürich - Die Grossbank Credit Suisse trennt sich vom Treuhandgeschäft. Das globale Trust-Geschäft soll an die Bank Butterfield auf den Bermudas sowie an Gasser Partner, eine der grössten Rechtsanwaltskanzleien in Liechtenstein, gehen. Die Credit Suisse habe zwei Vereinbarungen über den Verkauf des Geschäfts von Credit Suisse Trust unterzeichnet, teilte die Bank am Dienstag mit.

