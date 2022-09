FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS BT GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 190 (220) PENCE - BERENBERG CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1730 (2050) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS JD SPORTS PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS AB FOODS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1500 (2000) PENCE - JEFFERIES CUTS B&M TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 300 (440) PENCE - JEFFERIES CUTS DISCOVERIE PRICE TARGET TO 820 (1070) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS KINGFISHER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 240 (335) PENCE - JEFFERIES CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 115 (170) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 5500 (6350) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS REDDE NORTHGATE PRICE TARGET TO 450 (506) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SAINSBURY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 210 (300) PENCE - JEFFERIES CUTS TESCO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 260 (350) PENCE - JEFFERIES RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 1312 (1209) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 590 (570) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 64 (61) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 330 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 770 (760) PENCE - 'OW' - MORGAN STANLEY STARTS OCADO WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 610 PENCE - RBC RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 510 (420) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1580 (1685) PENCE - 'BUY'



