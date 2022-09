Berlin - Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Carsten Linnemann stellt sich in der Debatte um das sogenannte Gesellschaftsjahr gegen Parteichef Friedrich Merz. "Ich werde auf dem Parteitag für die verpflichtende Variante werben", sagte Linnemann dem "Spiegel".



Merz hatte sich am Wochenende für die freiwillige Option ausgesprochen. Auf dem Parteitag Ende der Woche werden beide Varianten zur Abstimmung gestellt. "Es gibt aus meiner Sicht eine deutliche Mehrheit in der Bevölkerung, die das verpflichtende Gesellschaftsjahr unterstützt", so Linnemann. "Dass dabei gerade auch unter jungen Menschen die Zustimmung so hoch ist, zeigt, dass die CDU das richtige Thema adressiert."



Der Chef der CDU-Programm- und Grundsatzkommission sagte weiter: "Es geht um den Zusammenhalt der Gesellschaft, aber auch um die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen."

