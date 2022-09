Russische Soldaten liessen sich laut einem Medienbericht von gefälschten Social-Media-Profilen attraktiver Frauen ködern. Die Standortdaten gelangten so an das ukrainische Militär, kurz darauf folgten Artillerieschläge.Russische Soldaten liessen sich laut einem Medienbericht von gefälschten Social-Media-Profilen attraktiver Frauen ködern. Die Standortdaten gelangten so an das ukrainische Militär, kurz darauf folgten Artillerieschläge. Der Ukrainekrieg wird nicht nur in den Städten des Donbass oder der Region Luhansk geführt, sondern auch im Internet. Wer als Kämpfer im Netz zu viele Informationen preisgibt...

