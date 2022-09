Hier ist, was Sie am Dienstag, den 6. September wissen müssen: Da sich die Handelsbedingungen nach dem dreitägigen Wochenende in den USA normalisieren, bleibt der US Dollar Index am frühen Dienstag relativ ruhig. Der ISM EMI für den Dienstleistungssektor im August wird die einzige hochkarätige Veröffentlichung auf dem US-Wirtschaftskalender sein. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...