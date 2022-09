Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag etwas fester geschlossen. Am Vortag hatte der Stopp russischer Gaslieferungen für tiefrote Kurse rund um den Globus gesorgt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag etwas fester geschlossen. Am Vortag hatte der Stopp russischer Gaslieferungen für tiefrote Kurse rund um den Globus gesorgt. Nun seien Schnäppchenjäger unterwegs gewesen und die sinkenden Gas- und Ölpreise hätten für etwas Erleichterung gesorgt, sagten Händler. Wie nervös der Handel ist, zeigte ein zwischenzeitlicher Taucher ins Minus am...

