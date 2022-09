Nach der erneuten Notabschaltung des von russischen Kräften besetzten Kernkraftwerks Saporischschja in der Ukraine bleibt die Lage dort äusserst gespannt.Kiew / Moskau - Die Lage rund um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja sorgt weiter für grosse Unsicherheit. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) forderte nach ihren ersten Untersuchungen vor Ort schnelle Massnahmen, um einen möglichen Atomunfall zu verhindern. «Die IAEA ist weiterhin schwer besorgt über die Lage», schrieb ihr Chef Rafael Grossi am Dienstag in seinem Bericht.

Den vollständigen Artikel lesen ...