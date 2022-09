Die Aktienmärkte in Europa haben sich etwas von den herben Verlusten des Vortags erholt.Paris / London - Die Aktienmärkte in Europa haben sich etwas von den herben Verlusten des Vortags erholt. Während zu Wochenbeginn ein Gaslieferstopp über die Pipeline Nord Stream 1 vor allem Automobil- sowie Chemieunternehmen auf Talfahrt schickte und Energiekonzerne reüssieren liess, zeigte sich am Dienstag ein umgekehrtes Bild. Aufholen konnten die grössten Vortagsverlierer ihren Kursrutsch...

