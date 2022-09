Insgesamt hat Juul in den USA jetzt nach eigenen Angaben Verfahren von 37 Bundesstaaten und Puerto Rico beigelegt. Der jüngste Vergleich verbietet der Firma unter anderem Marketing, das sich an unter 35-Jährige richtet.Hartford - Die kriselnde E-Zigarettenfirma Juul hat im Rechtsstreit mit US-Bundesstaaten um die Vermarktung ihrer Produkte an jüngere Kunden einen teuren Vergleich akzeptiert. Das Unternehmen erklärte sich zu einer Zahlung von 438,5 Millionen Dollar bereit, um das Verfahren beizulegen. Das teilte der Generalstaatsanwalt von Connecticut, William Tong, am Dienstag in Hartford mit. Er hatte bei den...

